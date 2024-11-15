Великий банк Китаю почав блокувати юаневі перекази до РФ з її "дружніх" країн

Четвертий за розміром активів банк Китаю - Bank of China - став частіше блокувати перекази в юанях із країн, які Росія використовує для закупівлі товарів.

Про це розповіли РБК представники бізнесу, юристи та консультанти, пише The Moscow Times.

Так, нещодавно компанія з ОАЕ не змогла переказати юані з казахстанського банку "ЦентрКредит" у китайський Chouzhou Commercial. Транзакцію було заблоковано Bank of China, який виступає банком-кореспондентом для казахстанської кредитної організації, повідомив заступник голови правового комітету Асоціації експортерів та імпортерів Владислав Донченко.

"При цьому ні директор, ні засновник компанії не мали формальних зв'язків із Росією", - підкреслив він.

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За його даними, банк Chouzhou тепер просить платити йому з Казахстану тільки з тих банків, з якими у нього є прямі кореспондентські відносини. Такі самі проблеми виникали під час переказу в Китай коштів із банків Грузії та Вірменії, стверджує старший аналітик консалтингової компанії ITSWM Георгій Окромчедлішвілі.

Про подібні кейси знає і секретар генради Російсько-азіатського союзу промисловців і підприємців Максим Спаський. Він нагадав, що у Bank of China найсерйозніший і найскладніший комплаєнс із китайських банків.

"Тільки якась підозра на небезпеку - вони відразу не хочуть проводити платіж", - каже Спаський.

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Загалом, за його словами, якщо говорити про закупівлі товарів із Китаю, то "за несерйозні товари проходять платежі на невеликі регіональні банки", але коли йдеться про постачання складного устаткування або електроніки, а платником виступає компанія з ОАЕ, Киргизстану або Казахстану, "сходяться всі карти".