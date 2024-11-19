ЭКА увеличило поддержку экспорта на треть

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) в январе-октябре 2024 года увеличило поддержку экспорта на треть - до 6,59 млрд грн по сравнению с 4,99 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

"За десять месяцев этого года Экспортно-кредитное агентство профинансировало на треть большие объемы экспорта - 6,59 млрд грн против 4,99 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Благодаря сотрудничеству с ЭКА бизнес уменьшает собственные риски и получает возможности уменьшить ставки по кредитам", - отметила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Отмечается, что в этом году ЭКА поддержало бизнес из 19 регионов Украины и Киева. Лидерами стали: Киев (3,39 млрд грн), Львовская (1,25 млрд грн) и Винницкая области (702 млн грн).

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Основными направлениями экспорта стали Польша (1,62 млрд грн), ОАЭ (860 млн грн) и Азербайджан (831,7 млн грн).

Наиболее популярными группами экспорта являются молоко и молочные продукты, древесина и изделия из нее, продукция агропереработки.

Напомним:

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Экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт на 5,7 млрд грн за 9 месяцев этого года.