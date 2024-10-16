ЕКА суттєво збільшило підтримку експорту: популярні галузі

Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт на 5,7 млрд грн за 9 місяців цього року.

Про це повідомила перший віце-премʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

"В межах економічної політики "Зроблено в Україні" посилюємо підтримку українських виробників. За дев’ять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство підтримало наш експорт на 5,7 млрд грн. І це майже на 2,6 млрд грн, або в 1,8 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", — зазначила Юлія Свириденко.

Всього цього року ЕКА підтримала бізнес із 12 регіонів України та Києва. Лідерами за обсягами підтриманого експорту стали:

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Київ — 2,9 млрд грн;

Львівська область — 1,16 млрд грн;

Вінницька область — 702 млн грн.

Найбільше українські експортери, що скористалися підтримкою ЕКА, відправляли свою продукцію до Польщі (1,5 млрд грн), Азербайджану (831,7 млн грн) та Об’єднаних Арабських Еміратів (822 млн грн).

Серед найбільш популярних груп експорту — молоко та молочні продукти, деревина і вироби з неї, продукція агропереробки.