 Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100
Все разделы
Укр / Рус

Центробанк РФ признал курс доллара выше 100 рублей

Вторник, 19 ноября 2024, 17:25 - Артур Крыжный

Официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей, впервые с октября 2023 года.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

ЦБ установил курс доллара на 20 ноября - 100,0348 рублей. Последний раз курс выше 100 рублей был 10 октября 2023 года.

Осенью прошлого года курс определялся на основе биржевых торгов на Московской бирже.

Реклама:

Из-за санкций США таких торгов на самой Мосбирже по доллару не проводят.

Читайте также: Москва торгам не верит. Что изменят санкции против крупнейшей биржи РФ

Напомним:

Реклама:

Впервые за 2024 год 1 доллар в РФ оценили в более 100 рублей.

В октябре 2023 года под влиянием оттока иностранной валюты и сокращения профицита счета РФ курс доллара вырос отметки в 100 рублей.

рубль
Реклама:
Материалы по теме
Курс доллара в РФ впервые за год достиг отметки в 100 рублей 14 ноября 2024, 14:47
Замена руководителя Банка России отправит рубль "в нокаут". Но других вариантов у Путина нет 12 ноября 2024, 08:30
Курс рубля упал до минимума за последний год 7 октября 2024, 19:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте