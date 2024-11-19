Центробанк РФ признал курс доллара выше 100 рублей

Официальный курс доллара Центрального Банка России превысил 100 рублей, впервые с октября 2023 года.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

ЦБ установил курс доллара на 20 ноября - 100,0348 рублей. Последний раз курс выше 100 рублей был 10 октября 2023 года.

Осенью прошлого года курс определялся на основе биржевых торгов на Московской бирже.

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Из-за санкций США таких торгов на самой Мосбирже по доллару не проводят.

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Напомним:

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Впервые за 2024 год 1 доллар в РФ оценили в более 100 рублей.

В октябре 2023 года под влиянием оттока иностранной валюты и сокращения профицита счета РФ курс доллара вырос отметки в 100 рублей.