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В Украине запустили единый онлайн-реестр автостанций

Вторник, 19 ноября 2024, 16:50 - Алина Штемпель, для ЭП

Министерство развития общин и территорий вместе с "Укртрансбезопасностью" запустили онлайн-реестр автостанций. Включение автостанции в перечень – обязательное условие для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам. 

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Перечень автостанций будут формировать по поступлению заявлений только онлайн. 

Чтобы подать заявку, нужно перейти на сайт Электронного кабинета перевозчика и авторизоваться через "Дію" с помощью квалифицированной электронной подписи. 

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Чтобы добавить автостанцию в перечень, нужно ввести адрес и местоположение, количество платформ и мест для отстоя, время работы, наличие помещений для ожидания и туалетов. 

Важно также внести корректный регистрационный номер объекта в Государственном реестре вещных прав. 

Подробные инструкции по авторизации и заполнения формы можно посмотреть здесь

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Контроль внесенных данных будут осуществлять автоматически через верификацию с другими государственными реестрами. В случае выявления ошибок владелец может повторно подать корректную информацию.

Читайте также: Новые правила для автостанций: что изменится для пассажиров и перевозчиков? 

Летом 2024 года Кабинет министров поддержал изменения в лицензирование перевозчиков, главная цель изменений – быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензии на перевозку, которая будет соответствовать европейским стандартам.

транспорт
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