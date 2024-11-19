В Украине запустили единый онлайн-реестр автостанций

Министерство развития общин и территорий вместе с "Укртрансбезопасностью" запустили онлайн-реестр автостанций. Включение автостанции в перечень – обязательное условие для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

Перечень автостанций будут формировать по поступлению заявлений только онлайн.

Чтобы подать заявку, нужно перейти на сайт Электронного кабинета перевозчика и авторизоваться через "Дію" с помощью квалифицированной электронной подписи.

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Чтобы добавить автостанцию в перечень, нужно ввести адрес и местоположение, количество платформ и мест для отстоя, время работы, наличие помещений для ожидания и туалетов.

Важно также внести корректный регистрационный номер объекта в Государственном реестре вещных прав.

Подробные инструкции по авторизации и заполнения формы можно посмотреть здесь.

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Контроль внесенных данных будут осуществлять автоматически через верификацию с другими государственными реестрами. В случае выявления ошибок владелец может повторно подать корректную информацию.

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Летом 2024 года Кабинет министров поддержал изменения в лицензирование перевозчиков, главная цель изменений – быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензии на перевозку, которая будет соответствовать европейским стандартам.