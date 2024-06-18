Правительство отменило упрощенную процедуру выдачи лицензий на международные перевозки

Кабинет министров поддержал изменения в лицензирование перевозчиков, главная цель изменений - быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензии на перевозку, которая будет соответствовать европейским стандартам.

Соответствующее постановление приняли на заседании правительства 18 июня, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Изменения инициированы министерством и Государственной службой безопасности на транспорте. Соответствующее постановление принято на заседании Кабинета Министров 18 июня.

"Ключевая цель изменений - быстрая и полностью оцифрованная процедура получения лицензии на перевозку, которая будет соответствовать европейским стандартам.

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Речь идет о деятельности автомобильных перевозчиков в области международных перевозок пассажиров и грузов, перевозок опасных грузов и опасных отходов и внутренних перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

"За прошлый год Укртрансбезопасность выдала более 11,5 тысяч лицензий - все 100% лицензий выданы электронно. Поступления в государственный бюджет составили более 31 млн грн. Принятое постановление дает возможность усовершенствовать уже имеющуюся процедуру и создать предпосылки для добропорядочного и конкурентного ведения бизнеса перевозчиками", - заявил заместитель министра Сергей Денкач.

По его словам, ключевое изменение - прекращение выдачи лицензий по упрощенной процедуре.

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Кроме этого, вводится требование о наличии свидетельств профессиональной компетентности у водителей и уточненные требования к образованию технического персонала, обслуживающего предприятия, механизмы приостановления и восстановления действия лицензий в случае недобросовестного ведения бизнеса.

"Со времени вступления в силу изменений в постановление прекращается упрощенная процедура выдачи лицензий на перевозки, так называемые "военные лицензии". Заметим, что выданные ранее лицензии остаются в силе. Вместе с тем, перевозчики, которые получили лицензии по упрощенной процедуре, должны будут в течение полугода обновить данные в своих лицензионных делах в соответствии с требованиями.

Кроме этого, изменения дают возможность обеспечить интеграцию Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности с реестрами Министерства юстиции, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда", - пояснили в министерстве.

Также уменьшается срок рассмотрения заявлений на получение лицензий с 5 до 3 рабочих дней.

Норма об обязательном прохождении водителями профессионального обучения и наличии сертификата профессиональной компетентности вступит в силу через 1 год после принятия изменений в постановление.

"Таким образом, будет возможность обеспечить прохождение соответствующего обучения и получения указанных сертификатов. Необходимость профессионального обучения определена европейскими стандартами, в частности профильной Директивой ЕС", - резюмировали в министерстве.