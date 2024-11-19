В Украине поступления от приватизации существенно превысили запланированные - Свириденко

В Украине сумма общих поступлений от приватизации за 2024 год достигла 9,26 млрд грн. Дополнительно поступило 1,03 млрд грн НДС.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Таким образом поступления от приватизации с начала года уже более чем в 2 раза превысили запланированные и составляют - 9,26 млрд грн", - отметила экономики Украины Юлия Свириденко.

Она напомнила, что победитель приватизационного конкурса уплатил в государственный бюджет Украины 3,94 млрд грн за 100% акций АО "Объединенная горно-химическая компания".

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АО "ОГХК" - крупнейший производитель титанового сырья в Украине. В состав компании входят два комбината: Вольногорский горно-металлургический в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный в Житомирской области.

Напомним:

18 сентября состоялся первый в Украине онлайн-аукцион по большой приватизации в системе Прозорро.Продажи - отель "Украина" продали за более чем 2,5 млрд грн при стартовой стоимости в 1,05 млрд грн.

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Компания "Цемин Украина", которая принадлежит азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову, стала единственным участником аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания".

Хасанов - владелец холдинга NEQSOL, куда входит, в частности, Vodafone Украина.

Стартовая стоимость ОГХК составляла 3,90 млрд грн, а Цемин Украина предложила 3,94 млрд грн.

Следующий онлайн-аукцион большой приватизации состоится 19 декабря. На продажу выставят 100% государственной доли национализированного производителя стройматериалов ООО "Аэрок" со стартовой ценой 965,3 млн грн.