Власник Vodafone Україна заплатив за ОГХК 4 мільярди

До державного бюджету надійшли 3,94 млрд грн від приватизації АТ "Об`єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

За словами виконувачки обов’язків голови Фонду Іванни Смачило, приватизація ОГХК – це не просто продаж державного активу, а залучення стратегічного інвестора, який забезпечить подальший розвиток підприємства.

"Покупець зобов'язався інвестувати щонайменше 400 млн грн у модернізацію виробництва. Ці інвестиції створюють засади для підвищення ефективності переробки титанової сировини та розширення можливостей виробництва продукції з більшою доданою вартістю", – зазначила вона.

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АТ "ОГХК" – найбільший виробник титанової сировини в країні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний у Житомирській області.

Нагадаємо:

Компанія "Цемін Україна", яка належить азербайджанському бізнесмену Насібу Хасанову, стала єдиним учасником аукціону з приватизації АТ "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

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Хасанов – власник холдингу NEQSOL, куди входить, зокрема, Vodafone Україна.

Стартова вартість ОГХК становила 3,90 млрд грн, а Цемін Україна запропонувала 3,94 млрд грн.