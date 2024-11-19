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Укр / Рус

Госспецсвязи получила нового руководителя: бригадный генерал Александр Потий

Вторник, 19 ноября 2024, 16:57 - Артур Крыжный

Кабинет министров Украины назначил бригадного генерала Александра Потия Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Отмечается, что Александр Потий имеет более 25 лет опыта службы в Вооруженных Силах Украины, где работал над вопросами безопасности связи и информационных технологий.

С 2020 года занимал должность заместителя Председателя Госспецсвязи, отвечая за стратегические направления работы.

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Напомним:

Кабинет министров 15 ноября провел кадровые изменения в Госслужбе безопасности на транспорте и Госслужбе специальной связи и защиты информации.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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