Госспецсвязи получила нового руководителя: бригадный генерал Александр Потий
Вторник, 19 ноября 2024, 16:57 -
Кабинет министров Украины назначил бригадного генерала Александра Потия Председателем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Отмечается, что Александр Потий имеет более 25 лет опыта службы в Вооруженных Силах Украины, где работал над вопросами безопасности связи и информационных технологий.
С 2020 года занимал должность заместителя Председателя Госспецсвязи, отвечая за стратегические направления работы.
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Кабинет министров 15 ноября провел кадровые изменения в Госслужбе безопасности на транспорте и Госслужбе специальной связи и защиты информации.
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