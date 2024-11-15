Уряд змінив голів служб спецзв'язку і транспортної безпеки та призначив нового заступника Галущенка

Кабінет міністрів 15 листопада провів кадрові зміни у Держслужбі безпеки на транспорті та Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так Кабмін звільнив з посади голови Державної служби України з безпеки на транспорті Євгена Зборовського, а замість нього призначив Микиту Лагуніна, який раніше був заступником Зборовського.

А Зборовський тепер став заступником Лагуніна.

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Крім того, уряд звільнив Юрія Мироненка з посади голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, замість нього призначив Олександра Потія, який раніше був заступником Мироненка.

Мироненко повідомив, що він переходить працювати в Мінцифру.

Крім того, Анатолія Корзуна призначено заступником міністра енергетики України.

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Корзун вже був "вугільним заступником" міністра енергетики за часів Ігоря Насалика.

Нагадаємо:

Служба безпеки України та НАБУ викрили масштабну корупційну схему, яку організував його заступник Олександр Хейло. Пізніше його звільнили.