АРМА продаст драгоценности и антиквариат Медведчука
Агентство по возврату и управлению активами (АРМА) объявило тендер на продажу ювелирных изделий и антиквариата, принадлежавших бывшему депутату и предателю Виктору Медведчуку.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
Большая часть выставленного на продажу имущества изготовлена такими известными ювелирными домами, как Faberge и Cartier.
В частности, будет продано имущество, изъятое в ходе обысков в Ведмеже Диброва:
- Драгоценные украшения от мировых ювелирных брендов.
- Иконы и другие предметы религиозного культа.
- Часы, которые будут символически отсчитывать время до победы.
- Монеты, представляющие историческую ценность.
- Фигурки и другой антиквариат.
"Конечно, не обошлось и без советских красных звезд и герба государства-агрессора. Уверен, что новые владельцы придумают, что с этим делать", - пишет Дума.
После выбора организатора торгов он проведет независимую оценку актива, после чего имущество будет выставлено на торги на сайте Prozorro.Sale.
Срок подачи документов для участия в торгах - до 5 декабря 2024 года.
Напомним:
Агентство по розыску и управлению активами продало первые 16 картин из арестованной коллекции бывшего нардепа Виктора Медведчука.
Ранее часть коллекции из 136 картин была оценена почти в 4 миллиона гривен.
Из 285 арестованных и переданных в АРМА картин Медведчука 149 были признаны культурным наследием Украины экспертами Национального художественного музея.
В сентябре Агентство по розыску и менеджменту активов продало часы Виктора Медведчука. В частности, часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" - за 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена), а также с молотка недорого ушли часы "Москва Кремль".
15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.