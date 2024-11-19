АРМА продаст драгоценности и антиквариат Медведчука

Фото: АРМА

Агентство по возврату и управлению активами (АРМА) объявило тендер на продажу ювелирных изделий и антиквариата, принадлежавших бывшему депутату и предателю Виктору Медведчуку.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Большая часть выставленного на продажу имущества изготовлена такими известными ювелирными домами, как Faberge и Cartier.

В частности, будет продано имущество, изъятое в ходе обысков в Ведмеже Диброва:

Реклама:

Драгоценные украшения от мировых ювелирных брендов.

Иконы и другие предметы религиозного культа.

Часы, которые будут символически отсчитывать время до победы.

Монеты, представляющие историческую ценность.

Фигурки и другой антиквариат.

"Конечно, не обошлось и без советских красных звезд и герба государства-агрессора. Уверен, что новые владельцы придумают, что с этим делать", - пишет Дума.

После выбора организатора торгов он проведет независимую оценку актива, после чего имущество будет выставлено на торги на сайте Prozorro.Sale.

Срок подачи документов для участия в торгах - до 5 декабря 2024 года.

Реклама:

Напомним:

Агентство по розыску и управлению активами продало первые 16 картин из арестованной коллекции бывшего нардепа Виктора Медведчука.

Ранее часть коллекции из 136 картин была оценена почти в 4 миллиона гривен.

Из 285 арестованных и переданных в АРМА картин Медведчука 149 были признаны культурным наследием Украины экспертами Национального художественного музея.

В сентябре Агентство по розыску и менеджменту активов продало часы Виктора Медведчука. В частности, часы "Parmigiani Fleurier" с изображением "Оксаны Марченко" - за 485 тыс грн (302,6 тыс грн стартовая цена), а также с молотка недорого ушли часы "Москва Кремль".

15 августа автомобиль Maybach (2003 года) госизменника Виктора Медведчука ушел с молотка за 1,83 млн грн.