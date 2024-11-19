Nestle сократит расходы на 2,8 миллиарда долларов

Компания Nestle, которая до сих пор не вышла с рынка РФ, усилит рекламу и маркетинг, сократит расходы минимум на 2,8 млрд долл до 2027 года и выделит свой бизнес по производству воды и напитков премиум-класса в отдельное глобальное подразделение.

Об этом сообщает Reuters.

Nestle, владелец таких брендов, как Nescafe, KitKat и Milo, заявила во вторник, что намерена достичь экономии расходов в размере не менее 2,5 млрд швейцарских франков (2,83 млрд долл) к 2027 году в дополнение к текущей экономии в размере около 1,2 млрд швейцарских франков.

Генеральный директор Лоран Фрейкс возглавил Nestle в сентябре, заменив уволенного Марка Шнайдера, который в течение нескольких кварталов разочаровывал инвесторов слабым ростом объемов продаж.

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Под руководством Шнайдера Nestle сократила свой маркетинговый и рекламный бюджет, а также уменьшила инвестиции в инновации во время пандемии COVID-19, что привело к значительным затратам.

Компания прогнозирует среднесрочный органический рост продаж на уровне более 4% при нормальной операционной среде, а базовую маржу прибыли от торговых операций на уровне 17%. Это по сравнению с органическим ростом продаж примерно на 2%, который ожидается за год, заканчивающийся 31 декабря.

Компания увеличит инвестиции в рекламу и маркетинг до 9% от общего объема продаж к 2025 году, чтобы поддержать рост. Последний раз Nestle тратила такую долю своих продаж на маркетинг в 2019 году.

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Напомним:

Швейцарская компания, которая до сих пор работает в РФ, остается самым дорогим продуктовым брендом в мире.