Nestle - найдорожчий продуктовий бренд 7 рік поспіль

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Швейцарська компанія, яка досі працює у РФ, залишається найдорожчим продуктовим брендом у світі.

Про це повідомляє Brand Finance.

Швейцарська група Nestle, яка досі не вийшла з ринку РФ, сьомий рік поспіль залишається найдорожчим продуктовим брендом у світі.

Повідомляється, що Nestle зберігає лідерство у світовому рейтингу попри те, що за минулий рік вартість бренду знизилася на 7% – до 20,8 млрд дол.

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На друге місце з третього торік перемістився бренд Lay's (зростання на 9% – до 12 млрд дол). На третій позиції опинився китайський бренд Yili, вартість якого опустилася на 6% – до 11,6 млрд дол.

На четверту сходинку рейтингу з п'ятої піднявся американський бренд Tyson (-5,2%, до 8,27 млрд дол), обігнавши французький Danone (-10,2%, до 8,03 млрд дол).

До десятки найдорожчих продуктових брендів також увійшли американські Quaker (+6,5%, до 7,5 млрд дол), Kellogg's (-16,3%, до 6,1 млрд дол) та Wrigley (+7,5%, до 6 млрд дол), китайський Mengniu (-11,1%, до 5,4 млрд дол) і американський Doritos (+12% до 4,6 млрд дол).

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Зазначається, що найсуттєвіше зростання вартості бренду (+37%, до 1,1 млрд дол) продемонстрував канадський Viterra, що дозволило йому зайняти 81 рядок (торік компанія не входила до рейтингу).

Серед 100 брендів, що увійшли до рейтингу, 43 американських, 12 – китайських, шість – японських, по чотири представники Швейцарії, Італії, Індії й Німеччини, по три – Канади та Великобританії.

Економічна правда.