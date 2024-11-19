Польский бизнес не покидает украинский рынок и продолжает открывать новые компании

Польский бизнес не покидает украинский рынок, несмотря на полномасштабную войну, и даже открывает новые компании.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет LIGA.net.

По словам банкира Якуба Карновского из Кредобанка, Украина может стать такой же возможностью для польских компаний, как Польша была для немецких в начале 90-х.

Польские компании не уходят из Украины, хотя многие из них "выживают и ждут лучших времен", говорится в публикации. В то же время с начала войны польские предприниматели зарегистрировали в Украине около 300 компаний.

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"Хотя большинство из них имеют небольшой капитал, они являются плацдармом для дальнейшего расширения", - сказал Яцек Пехота, сопрезидент Польско-украинской хозяйственной палаты.

По данным газеты, Польское агентство инвестиций и торговли насчитало 3022 польские компании, которые заинтересованы в восстановлении Украины после войны.

Важную роль может сыграть программа ЕС Ukraine Facility с гарантиями на 7 млрд евро. Польские компании ждут решения своего правительства относительно участия в этой программе, поскольку это может повлиять на их конкурентоспособность по сравнению с компаниями из других стран ЕС.

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Напомним:

Польша намерена развивать атомную энергетику, а Украина имеет значительный опыт и специалистов в этой области, поэтому Киев готов помогать Варшаве в этом направлении.