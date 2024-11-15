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Україна готова допомогти Польщі з розвитком атомної енергетики – Галущенко

П'ятниця, 15 листопада 2024, 17:04 - Віктор Волокіта

Польща має намір розвивати атомну енергетику, а Україна має значний досвід і фахівців у цій галузі, тому Київ готовий допомагати Варшаві в цьому напрямку.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко у кулуарах міжнародної виставки-конференції "ReBuild Ukraine Construction and Energy" у Варшаві, передає Укрінформ. 

"Польща планує розвивати атомну енергетику й підписала відповідні контракти, а ми маємо величезний досвід експлуатації і фахівців відповідного рівня. Тому в переговорах як з польськими, так і з американськими партнерами ми наголосили, що Україна може суттєво підсилити цей напрям", - зауважив Галущенко.

За його словами, співпраця між Україною і Польщею в енергетичній сфері є "дуже хорошою", країни мають багато напрямів співпраці. 

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Наприклад, торік було введено в експлуатацію ще один інтерконектор Хмельницька АЕС – Жешув, збільшивши пропускну спроможність з точки зору енергосистеми України та ЄС. 

Йдеться також про співробітництво у газовій сфері, питання газових інтерконекторів і використання газосховищ, а також співробітництво на майбутнє у сфері атомної енергетики, зазначив міністр.

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Міненергетики Польща
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