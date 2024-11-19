Представители Украины и МВФ договорились о шестом пересмотре программы финансирования
Вторник, 19 ноября 2024, 15:05 -
Украина и МВФ договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов. Шмыгаль ожидает, что исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время.
"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении структурных маяков и обязательств. А также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость", - добавил премьер.
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Напомним:
В Украину уже поступило финансирование от МВФ в 1,1 миллиарда долларов.
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