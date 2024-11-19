Зеленский поручил разработать специальные налоговые условия для приграничных городов

По словам Президента общины в приграничье с РФ нуждаются в особой поддержке, для них разработают особые налоговые условия.

Об этом сообщает Президент Владимир Зеленский во время представления внутреннего Плана устойчивости Украины в Верховной Раде.

"Устойчивые громады, устойчивость всего нашего государства должна базироваться на максимальной эффективности управления в громадах, люди должны чувствовать, что громада - для них. Мы создали специальную институцию для того, чтобы учитывать интересы каждой громады при принятии государственных решений. Это Конгресс местных и региональных властей", - сказал Зеленский.

По его словам, должно усиливаться сотрудничество между гражданами в Украине, когда тыловые общины, которые более состоятельны, поддерживают и помогают общинам, которые находятся под постоянным обстрелами врага.

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В качестве примера Президент привел меры специальной поддержки применены для Харькова, чтобы город мог функционировать в условиях постоянного российского террора.

"Я поручаю разработать аналогичные условия для других приграничных городов, для наших центров притяжения на востоке Украины, для Сум, для Чернигова. Должны не забывать и о наших общинах украинских, которые сейчас на временно оккупированных территориях, мы не забудем это", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, громады, которые приняли больше всего переселенцев, требуют специальных решений для того, чтобы обеспечить большую интегрированность людей.

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"Есть диспропорция в доходах громад. Понятно почему - в связи с релокацией бизнеса и на основе удаленности от фронта, и это лишь несколько причин для того, чтобы существовали специальные принципы к нашему взаимодействию с общинами во время войны, все это будет отражено в приложении", - добавил Зеленский.

Напомним:

На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, на землю и уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.