Boeing продолжает реализацию плана по сокращению 10% работников

Более 2500 работников Boeing получили уведомления об увольнении после забастовки рабочих.

Об этом сообщает Reuters.

Почти 2 200 сообщений об увольнении получили работники в Вашингтоне и еще 220 в Южной Каролине - двух штатах, где Boeing строит коммерческие авиалайнеры.

Общество профессиональных инженерно-технических работников в аэрокосмической отрасли сообщило, что 438 членов профсоюза Boeing получили уведомления об увольнении на прошлой неделе, включая 218 инженеров и 220 техников.

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Международная ассоциация машинистов и аэрокосмических работников (IAM) District Lodge 837 в Сент-Луисе сообщила, что компания Boeing направила уведомления 111 членам, большинство из которых изготавливали компоненты крыльев для 777X.

Сообщения поступили тогда, когда Boeing пытается возобновить производство после забастовки. В понедельник, 18 ноября, акции Boeing подорожали на 2,6% до 143,87 долл.

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Напомним:

В октябре Boeing поставил 14 коммерческих самолетов, что составляет менее половины из 34 самолетов, которые компания передала клиентам в течение того же месяца в 2023 году.