Страйк працівників Boeing знизив жовтневі постачання до 14 літаків

У жовтні Boeing поставив 14 комерційних літаків, що становить менше половини з 34 літаків, які компанія передала клієнтам протягом того ж місяця у 2023 році.

Про це повідомляє Reuters.

Американський авіабудівник вимагає, щоб усі працівники його заводів на західному узбережжі повернулися на роботу у вівторок після закінчення страйку 5 листопада, але додав у заяві, що до повного відновлення виробництва літаків пройде ще кілька тижнів.

Boeing намагається збільшити виробництво моделі 737 до 38 літаків на місяць, щоб отримати необхідний прибуток, після того, як страйк вплинув на постачання у вересні та жовтні.

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Зазначається, що на виробництво Boeing 787 у Південній Кароліні страйк не вплинув. З початку страйку до жовтня компанія поставила 24 літаки.

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Нагадаємо:

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Працівники авіабудівної компанії Boeing проголосували за ухвалення нового трудового договору і припинення страйку.