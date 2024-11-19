Экспорт алмазов из России в Индию обвалился почти до нуля из-за санкций

В сентябре поставки России в Индию, крупнейший центр обработки в мире, упали на 96%, или почти в 25 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В натуральном выражении российский экспорт в страну составил 37 тыс. карат, а в денежном - 1,5 млн долл. Для сравнения: в сентябре 2023-го Индия импортировала из России 917 тыс. карат на сумму 112 млн долл.

В целом Нью-Дели в сентябре сократил суммарный импорт драгоценных камней почти на четверть (23%) по сравнению с прошлым годом - до 1,43 млн карат. Крупнейшими поставщиками алмазов в Индию стали Бельгия, ОАЭ и Гонконг, который до 2022 года уступал России по объему ввозимых товаров.

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В сентябре Гонконг поставил в Индию драгоценных камней на 448 млн долл, что на 5% меньше, чем годом ранее. Со своей стороны, Бельгия ввезла алмазы на сумму 186 млн долл, или на 16% меньше год к году, а ОАЭ - на 581 млн долл, или на 12% меньше, чем год назад.

Страны G7 запретили импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, а с 1 марта распространили запрет на поставки камней, обработанных в третьих странах. При этом Индия - крупнейший экспортер обработанных алмазов в мире с долей 26,5%.

В 2022 году экспорт алмазов принес России более 4 млрд долл, а крупнейший российский производитель драгоценных камней - компания "Алроса" - занимала на мировом рынке необработанных алмазов около 30%.

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Напомним:

Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть.