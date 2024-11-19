ЕС будет требовать передачи технологий от китайских компаний в обмен на субсидии
Брюссель планирует заставить китайские компании передавать интеллектуальную собственность европейскому бизнесу в обмен на субсидии ЕС в рамках более жесткого торгового режима для чистых технологий после избрания Дональда Трампа.
Об этом сообщает Financial Times.
Новые критерии, требующие от китайского бизнеса иметь заводы в Европе и делиться технологическими ноу-хау, будут впервые введены в тендер на получение грантов на сумму 1 млрд евро на разработку аккумуляторов в декабре.
Отмечается, что этот пилотный проект может быть распространен на другие схемы субсидирования ЕС. Его критерии могут быть изменены до начала тендера.
Требования, хотя и в гораздо меньшем масштабе, перекликаются с режимом Китая, который заставляет иностранные компании делиться своей интеллектуальной собственностью в обмен на доступ к китайскому рынку.
Этот шаг также происходит на фоне углубления беспокойства относительно слабости экономики ЕС и способности компаний достичь амбициозных климатических целей.
Эти планы являются частью более жесткой позиции Европы в отношении Китая, которая стремится защитить компании в блоке, подпадающие под действие строгих экологических норм, от подрыва со стороны дешевого импорта.
Люди, приближенные к новоизбранному президенту США Трампу, заявили, что он будет оказывать давление на ЕС, чтобы тот последовал его примеру и установил больше барьеров для китайских товаров и инвестиций.
Усиление контроля за импортом китайских технологий уже побудило такие компании, как китайская CATL, крупнейший мировой производитель аккумуляторов, к созданию так называемых гигафабрик в Европе. Она инвестировала миллиарды евро в заводы в Венгрии и Германии.
Шанхайская компания Envision Energy также инвестирует сотни миллионов евро в объекты в Испании и Франции.
Тем временем собственный чемпион ЕС по производству аккумуляторов компания Northvolt, базирующаяся в Швеции, балансирует на грани банкротства, пытаясь выполнить производственные планы.
Напомним:
Правительство Швеции пообещало поддержать молодую отрасль аккумуляторной промышленности страны новыми средствами на исследования и способствовать сохранению навыков работников, уволенных компанией Northvolt AB.
Европейская комиссия завершила антисубсидийное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая и ввела компенсационные пошлины сроком на пять лет.
Европейский Союз и Китай заявили, что достигли определенного прогресса по сокращению или отмене пошлин, которые ЕС применяет к электромобилям китайского производства.