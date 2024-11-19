ЕС будет требовать передачи технологий от китайских компаний в обмен на субсидии

Брюссель планирует заставить китайские компании передавать интеллектуальную собственность европейскому бизнесу в обмен на субсидии ЕС в рамках более жесткого торгового режима для чистых технологий после избрания Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times.

Новые критерии, требующие от китайского бизнеса иметь заводы в Европе и делиться технологическими ноу-хау, будут впервые введены в тендер на получение грантов на сумму 1 млрд евро на разработку аккумуляторов в декабре.

Отмечается, что этот пилотный проект может быть распространен на другие схемы субсидирования ЕС. Его критерии могут быть изменены до начала тендера.

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Требования, хотя и в гораздо меньшем масштабе, перекликаются с режимом Китая, который заставляет иностранные компании делиться своей интеллектуальной собственностью в обмен на доступ к китайскому рынку.

Этот шаг также происходит на фоне углубления беспокойства относительно слабости экономики ЕС и способности компаний достичь амбициозных климатических целей.

Эти планы являются частью более жесткой позиции Европы в отношении Китая, которая стремится защитить компании в блоке, подпадающие под действие строгих экологических норм, от подрыва со стороны дешевого импорта.

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Люди, приближенные к новоизбранному президенту США Трампу, заявили, что он будет оказывать давление на ЕС, чтобы тот последовал его примеру и установил больше барьеров для китайских товаров и инвестиций.

Усиление контроля за импортом китайских технологий уже побудило такие компании, как китайская CATL, крупнейший мировой производитель аккумуляторов, к созданию так называемых гигафабрик в Европе. Она инвестировала миллиарды евро в заводы в Венгрии и Германии.

Шанхайская компания Envision Energy также инвестирует сотни миллионов евро в объекты в Испании и Франции.

Тем временем собственный чемпион ЕС по производству аккумуляторов компания Northvolt, базирующаяся в Швеции, балансирует на грани банкротства, пытаясь выполнить производственные планы.

Напомним:

Правительство Швеции пообещало поддержать молодую отрасль аккумуляторной промышленности страны новыми средствами на исследования и способствовать сохранению навыков работников, уволенных компанией Northvolt AB.

Европейская комиссия завершила антисубсидийное расследование в отношении импорта электромобилей из Китая и ввела компенсационные пошлины сроком на пять лет.

Европейский Союз и Китай заявили, что достигли определенного прогресса по сокращению или отмене пошлин, которые ЕС применяет к электромобилям китайского производства.