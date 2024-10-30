Всі розділи
Укр / Рус

ЄС встановив остаточні мита на імпорт китайських електрокарів терміном 5 років

Середа, 30 жовтня 2024, 12:37 - Олексій Артемчук

Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Найбільші китайські автовиробники сплачуватимуть від 17% до 35,3% мита у зв'язку з загрозою економічних збитків для виробників ЄС через несправедливе субсидування.

Розмір мит для різних виробників відрізнятиметься:

Реклама:
  • BYD: 17,0%
  • Geely: 18,8%
  • SAIC: 35,3%
  • Tesla: 7,8%
  • Інші компанії, що співпрацювали під час розслідування: 20,7%
  • Компанії, що не співпрацювали: 35,3%

Зазначається, що ці мита додаються до чинної ставки в 10%.

Єврокомісія буде моніторити ефективність заходів і залишає можливість для переговорів з Китаєм щодо альтернативних рішень.

Виробники також можуть запросити прискорений перегляд для встановлення індивідуальної ставки мита.

Реклама:

Антисубсидійне розслідування вперше анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вересні 2023 року через швидке зростання експорту дешевих електромобілів з Китаю до ЄС. Мета цих заходів – забезпечити чесну конкуренцію та захистити європейську промислову базу.

Нагадаємо:

Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.

Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.

BMW боїться втратити китайський ринок, і тому просить уряд виступити проти запровадження тарифів на електромобілі з Китаю.

електромобіль Китай ЄС
Реклама:
Матеріали за темою
ЄС і Китай проведуть додаткові переговори щодо альтернатив тарифам на електромобілі 25 жовтня 2024, 15:32
Tesla відзвітувала про найбільший квартальний прибуток за понад рік: акції зросли на 12% 24 жовтня 2024, 13:28
Китай придумав, як уникнути мита ЄС та США на свої електромобілі 23 жовтня 2024, 14:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті