ЄС встановив остаточні мита на імпорт китайських електрокарів терміном 5 років

Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Найбільші китайські автовиробники сплачуватимуть від 17% до 35,3% мита у зв'язку з загрозою економічних збитків для виробників ЄС через несправедливе субсидування.

Розмір мит для різних виробників відрізнятиметься:

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BYD: 17,0%

Geely: 18,8%

SAIC: 35,3%

Tesla: 7,8%

Інші компанії, що співпрацювали під час розслідування: 20,7%

Компанії, що не співпрацювали: 35,3%

Зазначається, що ці мита додаються до чинної ставки в 10%.

Єврокомісія буде моніторити ефективність заходів і залишає можливість для переговорів з Китаєм щодо альтернативних рішень.

Виробники також можуть запросити прискорений перегляд для встановлення індивідуальної ставки мита.

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Антисубсидійне розслідування вперше анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вересні 2023 року через швидке зростання експорту дешевих електромобілів з Китаю до ЄС. Мета цих заходів – забезпечити чесну конкуренцію та захистити європейську промислову базу.

Нагадаємо:

Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.

Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.

BMW боїться втратити китайський ринок, і тому просить уряд виступити проти запровадження тарифів на електромобілі з Китаю.