ЄС встановив остаточні мита на імпорт китайських електрокарів терміном 5 років
Європейська комісія завершила антисубсидійне розслідування щодо імпорту електромобілів з Китаю та запровадила компенсаційні мита строком на п'ять років.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Найбільші китайські автовиробники сплачуватимуть від 17% до 35,3% мита у зв'язку з загрозою економічних збитків для виробників ЄС через несправедливе субсидування.
Розмір мит для різних виробників відрізнятиметься:
- BYD: 17,0%
- Geely: 18,8%
- SAIC: 35,3%
- Tesla: 7,8%
- Інші компанії, що співпрацювали під час розслідування: 20,7%
- Компанії, що не співпрацювали: 35,3%
Зазначається, що ці мита додаються до чинної ставки в 10%.
Єврокомісія буде моніторити ефективність заходів і залишає можливість для переговорів з Китаєм щодо альтернативних рішень.
Виробники також можуть запросити прискорений перегляд для встановлення індивідуальної ставки мита.
Антисубсидійне розслідування вперше анонсувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вересні 2023 року через швидке зростання експорту дешевих електромобілів з Китаю до ЄС. Мета цих заходів – забезпечити чесну конкуренцію та захистити європейську промислову базу.
Нагадаємо:
Європейський Союз і Китай домовилися найближчим часом провести подальші переговори щодо можливих альтернатив тарифів на електромобілі китайського виробництва.
Представники ЄС проголосували у п'ятницю за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.
BMW боїться втратити китайський ринок, і тому просить уряд виступити проти запровадження тарифів на електромобілі з Китаю.