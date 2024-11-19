Цены на нефть продолжили рост: в фокусе большая война в Украине и перебои с поставками

Цены на нефть выросли второй день подряд из-за остановки добычи на норвежском нефтяном месторождении Йохан Свердруп, хотя инвесторы сохраняли осторожность на фоне опасений эскалации российско-украинской войны.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе выросли на 15 центов, или на 0,2%, до 73,45 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в декабре стоили 69,31 доллара за баррель, что на 15 центов, или на 0,2% больше.

Более активный январский контракт WTI подорожал на 13 центов, или на 0,2%, до 69,30 доллара.

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В понедельник Кремль заявил, что Россия отреагирует на разрешения США и союзников бить вглубь страны, предварительно предупредив, что такое решение повысит риск конфронтации с возглавляемым США альянсом НАТО.

В Норвегии ведутся работы по восстановлению добычи, но не сразу понятно, когда добыча возобновятся.

Кроме того, крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана Тенгиз, эксплуатируемое американской компанией Chevron, сократило добычу нефти на 28%-30% из-за ремонта, что способствовало дальнейшему сокращению мировых поставок.

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Ожидается, что ремонтные работы будут завершены до субботы, сообщило министерство энергетики страны.

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Напомним:

В понедельник цены на нефть повысились после обострения боевых действий между Россией и Украиной в течение выходных, однако на них давило опасения относительно спроса на топливо в Китае.