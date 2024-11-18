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Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света

Понедельник, 18 ноября 2024, 19:31 - Алексей Артемчук

Во вторник, 19 ноября, в Украине будут применены графики ограничения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В сообщении отмечают, что время применения и объем ограничений будут такими:

  • 6:00 - 7:00 - одна очередь отключений,
  • 7:00 - 9:00 - две очереди отключений,
  • 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений,
  • 14:00 - 18:00 - две очереди отключений,
  • 18:00 - 23:00 - одна очередь отключений.

Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки

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В "Укрэнерго" напоминают потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений

Напомним:

В понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.

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