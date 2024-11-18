Во вторник в Украине будут действовать графики отключения света
Понедельник, 18 ноября 2024, 19:31 -
Во вторник, 19 ноября, в Украине будут применены графики ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
В сообщении отмечают, что время применения и объем ограничений будут такими:
- 6:00 - 7:00 - одна очередь отключений,
- 7:00 - 9:00 - две очереди отключений,
- 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений,
- 14:00 - 18:00 - две очереди отключений,
- 18:00 - 23:00 - одна очередь отключений.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки
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В "Укрэнерго" напоминают потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений
Напомним:
В понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.
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