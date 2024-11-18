 Поза межами можливого. Відвідайте щорічну премію УП 100
Все разделы
Укр / Рус

Индия оштрафовала WhatsApp на почти 26 миллионов долларов и ограничила обмен данными

Понедельник, 18 ноября 2024, 18:58 - Алексей Артемчук

Индийское антимонопольное ведомство обязало WhatsApp не обмениваться данными пользователей в рекламных целях с другими приложениями Meta в течение пяти лет и оштрафовало компанию на 25,4 миллиона долларов за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что WhatsApp нарушил антимонопольное законодательство Индии из-за политики конфиденциальности приложения для обмена сообщениями 2021 года

В марте 2021 года Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) начала расследование политики конфиденциальности WhatsApp, которая позволяла обмен данными с Facebook и его подразделениями, что вызвало глобальную реакцию.

Реклама:

Сейчас индийское правительство изучает февральский отчет группы экспертов, созданной министерством корпоративных отношений. В отчете предлагается новый "Законопроект о цифровой конкуренции", который дополнит существующие антимонопольные законы.

Технологические гиганты, включая Apple, Google и Meta, сталкиваются с новыми регуляторными проблемами в связи с предложенным Индией антимонопольным законодательством, подобным европейскому.

Американско-индийский деловой совет, ключевая американская лоббистская группа, уже выступил против этого шага, опасаясь его влияния на бизнес.

Реклама:

Напомним:

Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta Platforms на 797,72 млн евро (840,24 млн долл) за злоупотребления в пользу Facebook Marketplace.

Индия whatsapp штраф
Реклама:
Материалы по теме
Индия стремится к росту торговли в местной валюте с Россией 11 ноября 2024, 12:50
Китай, Индия и Турция ощутимо сократили закупки российского угля в 2024 году 5 ноября 2024, 16:07
Санкции США заставляют индийские банки остерегаться торговли с Россией 28 октября 2024, 18:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте