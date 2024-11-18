Индия оштрафовала WhatsApp на почти 26 миллионов долларов и ограничила обмен данными

Индийское антимонопольное ведомство обязало WhatsApp не обмениваться данными пользователей в рекламных целях с другими приложениями Meta в течение пяти лет и оштрафовало компанию на 25,4 миллиона долларов за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что WhatsApp нарушил антимонопольное законодательство Индии из-за политики конфиденциальности приложения для обмена сообщениями 2021 года

В марте 2021 года Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI) начала расследование политики конфиденциальности WhatsApp, которая позволяла обмен данными с Facebook и его подразделениями, что вызвало глобальную реакцию.

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Сейчас индийское правительство изучает февральский отчет группы экспертов, созданной министерством корпоративных отношений. В отчете предлагается новый "Законопроект о цифровой конкуренции", который дополнит существующие антимонопольные законы.

Технологические гиганты, включая Apple, Google и Meta, сталкиваются с новыми регуляторными проблемами в связи с предложенным Индией антимонопольным законодательством, подобным европейскому.

Американско-индийский деловой совет, ключевая американская лоббистская группа, уже выступил против этого шага, опасаясь его влияния на бизнес.

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Напомним:

Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta Platforms на 797,72 млн евро (840,24 млн долл) за злоупотребления в пользу Facebook Marketplace.