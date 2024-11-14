Євросоюз оштрафував Meta на майже 800 мільйонів євро: причини

Європейська комісія оштрафувала компанію Meta Platforms на 797,72 млн євро (840,24 млн дол) за зловживання на користь Facebook Marketplace.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Європейська комісія оштрафувала Meta за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки свого сервісу онлайн-оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих торгових умов іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень", – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Meta заявила, що подасть апеляцію на це рішення, але тим часом буде дотримуватися його і працюватиме швидко й конструктивно, щоб знайти рішення, що відповідатиме на поставлені питання, пише Reuters.

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У рішенні ЄС стверджується, що Meta нав'язує Facebook Marketplace людям, які використовують Facebook у незаконній зв'язці, але Meta заявила, що цей аргумент ігнорує той факт, що користувачі Facebook можуть обирати, чи взаємодіяти з Marketplace, і багато хто цього не робить.

Нагадаємо:

Meta Platforms планує запропонувати користувачам Instagram і Facebook в Європі можливість отримувати менш персоналізовану рекламу, намагаючись заспокоїти занепокоєння регуляторів.

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