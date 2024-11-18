Акции Walmart показали лучший год с 1999 года: причины

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Акции Walmart демонстрируют лучший годовой прирост за последние два десятилетия, поскольку низкие цены на товары повседневного спроса дают гиганту розничной торговли преимущество над конкурентами.

Об этом сообщает Reuters.

В 2024 году акции выросли примерно на 60%, опередив рост на 13% индекса сектора потребительских товаров S&P 500 Consumer Staples, а также рост на 21% индекса потребительских товаров S&P 500 Consumer Discretionary.

В 1998 году акции подскочили на 106%, когда компания расширяла свой формат супермаркетов и укрепляла свои позиции в Канаде и Мексике.

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Этот рекордный скачок был зажат между примерно 70% ростом цены акций Walmart в 1997 и 1999 годах.

За последние несколько лет компания инвестировала миллиарды в автоматизацию своей цепочки поставок, чтобы обеспечить запасы свежих продуктов в своих магазинах и улучшить время доставки, поскольку потребители все чаще предпочитают удобство покупки продуктов онлайн.

Рост рекламного и членского сегментов Walmart обеспечил более 50% роста операционной прибыли во втором квартале.

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Напомним:

Три онлайн-продавцы, работающие на Flipkart, принадлежащей Walmart, подали в суд на индийское антимонопольное ведомство из-за расследования, которое выявило, что они, Flipkart и конкурент Amazon нарушили антимонопольное законодательство.