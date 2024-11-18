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Акции Walmart показали лучший год с 1999 года: причины

Понедельник, 18 ноября 2024, 18:26 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

Акции Walmart демонстрируют лучший годовой прирост за последние два десятилетия, поскольку низкие цены на товары повседневного спроса дают гиганту розничной торговли преимущество над конкурентами.

Об этом сообщает Reuters.

В 2024 году акции выросли примерно на 60%, опередив рост на 13% индекса сектора потребительских товаров S&P 500 Consumer Staples, а также рост на 21% индекса потребительских товаров S&P 500 Consumer Discretionary.

В 1998 году акции подскочили на 106%, когда компания расширяла свой формат супермаркетов и укрепляла свои позиции в Канаде и Мексике.

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Этот рекордный скачок был зажат между примерно 70% ростом цены акций Walmart в 1997 и 1999 годах.

За последние несколько лет компания инвестировала миллиарды в автоматизацию своей цепочки поставок, чтобы обеспечить запасы свежих продуктов в своих магазинах и улучшить время доставки, поскольку потребители все чаще предпочитают удобство покупки продуктов онлайн.

Рост рекламного и членского сегментов Walmart обеспечил более 50% роста операционной прибыли во втором квартале.

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Напомним:

Три онлайн-продавцы, работающие на Flipkart, принадлежащей Walmart, подали в суд на индийское антимонопольное ведомство из-за расследования, которое выявило, что они, Flipkart и конкурент Amazon нарушили антимонопольное законодательство.

США бизнес акции
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