Walmart подав до суду на індійське антимонопольне відомство через розслідування

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Три онлайн-продавці, які працюють на Flipkart, що належить Walmart, подали до суду на індійське антимонопольне відомство через розслідування, яке виявило, що вони, Flipkart і конкурент Amazon порушили антимонопольне законодавство.

Про це повідомляє Reuters.

Заяви були подані після того, як антимонопольне розслідування, завершене в серпні, виявило, що Amazon і Flipkart, деякі з їхніх продавців і брендів смартфонів, порушили місцеве антимонопольне законодавство, надаючи неправомірну перевагу окремим онлайн-продавцям і встановлюючи пріоритети для певних списків, повідомляє Reuters.

Flipkart є одним з найбільших гравців електронної комерції в Індії і конкурує з Amazon.

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Намагаючись скасувати критично важливе провадження, три продавці платформи подали заяви до Високого суду штату Карнатака з проханням "відкласти" звіт про розслідування і призупинити процес Комісії з питань конкуренції Індії

Позови продавців Amazon та Flipkart можуть потенційно затримати процес розслідування, який вперше розпочався у 2020 році і був ініційований після того, як роздрібні торговці Конфедерації всіх індійських торговців поскаржилися до наглядового органу. Amazon і Flipkart заперечують будь-які правопорушення.