БЭБ нашло в Одессе поддельные электроинструменты на почти 15 миллионов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили группу лиц, члены которой наладили продажу поддельных электроинструментов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что фигуранты дела покупали дешевые китайские товары, которые внешне похожи на оригинал.

В дальнейшем клеили на них брендированные наклейки и продавали по завышенной цене.

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Детективы провели 12 санкционированных обысков в местах хранения и продажи фальсифицированных товаров на одном из крупнейших промтоварных рынков г. Одессы.

В результате изъяли более 2000 поддельных электроинструментов и приборов стоимостью почти 14,4 млн грн.

Напомним:

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга и беттинга.