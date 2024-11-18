БЭБ нашло в Одессе поддельные электроинструменты на почти 15 миллионов
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили группу лиц, члены которой наладили продажу поддельных электроинструментов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что фигуранты дела покупали дешевые китайские товары, которые внешне похожи на оригинал.
В дальнейшем клеили на них брендированные наклейки и продавали по завышенной цене.
Детективы провели 12 санкционированных обысков в местах хранения и продажи фальсифицированных товаров на одном из крупнейших промтоварных рынков г. Одессы.
В результате изъяли более 2000 поддельных электроинструментов и приборов стоимостью почти 14,4 млн грн.
Напомним:
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга и беттинга.