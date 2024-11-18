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БЭБ нашло в Одессе поддельные электроинструменты на почти 15 миллионов

Понедельник, 18 ноября 2024, 16:24 - Виктор Волокита
 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили группу лиц, члены которой наладили продажу поддельных электроинструментов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Следствие установило, что фигуранты дела покупали дешевые китайские товары, которые внешне похожи на оригинал. 

В дальнейшем клеили на них брендированные наклейки и продавали по завышенной цене.

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Детективы провели 12 санкционированных обысков в местах хранения и продажи фальсифицированных товаров на одном из крупнейших промтоварных рынков г. Одессы. 

В результате изъяли более 2000 поддельных электроинструментов и приборов стоимостью почти 14,4 млн грн. 

Напомним:

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Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга и беттинга.

БЭБ
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