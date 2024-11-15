В Україні розкрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу із залученням дропів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили масштабну схему незаконного онлайн-гемблінгу та беттінгу.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, організатори схеми використовували P2P-перекази на банківські картки, оформлені на підставних осіб (дропів). Таким чином маскували кошти, отримані через спеціально налаштовані платіжні форми на вебресурсах.

Окрім цього вони налагодили автоматичне поповнення ігрових рахунків. Для обходу ідентифікації та маскування транзакцій використовували банківські картки дропів і переводили гроші у криптовалюту, в основному стейблкоіни, такі як USD Tether.

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Під час обшуку офісів у Київській, Полтавській, Харківській та Одеській областях детективи вилучили більше 100 банківських карток, 100 мобільних телефонів з додатками банків, готівку, крипто валюту, а також автомобілі преміумкласу (AUDI Q8, BMW X7).

Також БЕБ виявило звіти про незаконну діяльність, логіни та паролі до банківських акаунтів тощо.

Нагадаємо:

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Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками кіберполіції викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки, що належать міжнародній компанії.