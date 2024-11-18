Выручка Xiaomi в 3-м квартале выросла более чем на 30%: причина

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp продемонстрировал скачок доходов в третьем квартале на 30,5%, поскольку потребители активно покупали первый электромобиль компании.

Об этом сообщает Reuters.

За квартал, закончившийся 30 сентября, доход компании составил 92,5 млрд юаней (12,77 млрд долл), что превысило консенсус-прогноз от аналитиков на уровне 91,1 млрд юаней.

Xiaomi выпустила автомобиль, который позаимствовал стилистику у Porsche, в марте, выйдя на переполненный рынок электромобилей Китая с привлекающим внимание ценником - менее 30 тыс долл за базовую модель, что на 4 тыс долл дешевле, чем базовая модель Model 3 от Tesla в Китае.

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В понедельник компания повысила свой план продаж и теперь стремится продать 130 000 смартфонов в 2024 году, что намного больше, чем первоначальная цель в 76 000. Чтобы не отставать от спроса, Xiaomi удвоила количество производственных смен с июня и запустила премиальную модель SU7 Ultra по цене более 110 тыс долл.

Однако автомобильный бизнес Xiaomi все еще работает с убытками. Подразделение сообщило о скорректированном убытке в размере 1,5 миллиарда юаней за квартал при валовой марже прибыли 17,1%.

Xiaomi сообщила, что скорректированная чистая прибыль выросла на 4,4% до 6,25 млрд юаней, против консенсус-прогноза в 5,92 млрд юаней.

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Напомним:

Китайская компания Xiaomi запустила завод по производству смартфонов, который работает исключительно благодаря роботам.

Xiaomi Corp. объявила о своих амбициях относительно того, чтобы ее дебютный электромобиль SU7 стал одной из трех самых продаваемых моделей роскошных электромобилей в Китае, наравне с Tesla.