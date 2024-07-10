Китайська компанія Xiaomi запустила фабрику, де працюють виключно роботи

Китайська компанія Xiaomi запустила завод з виробництва смартфонів, який працює виключно завдяки роботам.

Про це повідомляє TradeMaster.UA.

Новий завод, за словами гендиректора компанії, буде "темною фабрикою", яка може працювати 24 години на добу без людей. Крім того, машини на заводі можуть взаємодіяти одна з одною. Завод може самостійно підтримувати чистоту з видаленням пилу мікронному рівні.

Якість продукції на заводі буде контролюватись самостійно розробленими Xiaomi інтелектуальними машинами. Стверджується, що завод зможе випускати по одному смартфону кожну секунду. При цьому Xiaomi заявила, що це завод — лише невеликий крок для Xiaomi на шляху до майбутнього, яке тільки почалося.

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Xiaomi інвестувала 330 млн. доларів у розробку нового виробничого процесу. Новий завод у Чанпіні займає площу 81 000 квадратних метрів. Він був сертифікований як "національне еталонне підприємство інтелектуального виробництва" з річною виробничою потужністю 10 мільйонів флагманських смартфонів.

Цей завод займатиметься виробництвом майбутніх складних телефонів Xiaomi MIX Fold 4 та Xiaomi MIX Flip. На заводі встановлено 11 ліній виробництва мобільних телефонів, а також лінії з виробництва автомобільних електронних деталей.

Економічна правда.

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