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Экспорт российской стали упал почти на четверть из-за санкций

Понедельник, 18 ноября 2024, 14:42 - Алексей Артемчук

Россия резко сократила поставки стальной продукции за рубеж: с января по сентябрь на экспорт было отправлено 14,1 млн. т, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщают "Ведомости".

Сильнее всего за отчетный период упал экспорт стальных труб - на 41% год к году. Поставки полуфабрикатов снизились на 24%. В сегменте проката наибольшее падение зафиксировано у продукции с покрытиями - 49%. 

Сообщается, что отгрузки горячекатаного проката уменьшились на 12%, холоднокатаного - на 15%. Рост показал только экспорт металлоизделий - их поставки в январе-сентябре увеличились на 47% год к году.

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На динамике экспортных поставок продолжают сказываться санкции за войну в Украине, курсовые разницы и экспортные пошлины, которые правительство ввело с октября 2023 года.

В издании отмечают, что рентабельность экспорта российской стали находится на уровне 12-15%.

Напомним:

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Российская сталь преодолевает глобальный спад, поскольку военная экономика стимулирует спрос, в этом году цены на сталь в России выросли на 5%-20%.

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Экономическая правда
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