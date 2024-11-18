Сооснователь "Новой почты": мы не замечаем "Укрпочту", как конкурента в Украине

Соучредитель группы Nova Вячеслав Климов заявил, что "Новая почта" внутри Украины по отправлениям выиграла конкурентную борьбу с "Укрпочтой".

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Если говорить о национальном операторе как о конкуренте, то я скажу, что мы их практически не замечаем, особенно внутри Украины", - рассказал он.

По его словам, "Укрпочта" является лидером в международных отправлениях благодаря тому, что все национальные почты объединены между собой, и огромное количество товаров попадает в Украину благодаря национальному оператору.

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"Что касается пересылки отправлений внутри страны, думаю, мы эту конкурентную борьбу выиграли давно и, как по мне, отрыв продолжает увеличиваться", - добавил он.

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Напомним:

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Компания "Новая почта" в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.