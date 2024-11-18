Все разделы
Укр / Рус

"Новая почта" может заработать в США в 2025 году

Понедельник, 18 ноября 2024, 11:54 - Артур Крыжный

Компания "Новая почта" в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП.

"Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится", - отметил Климов.

Он пояснил, что цель экспансии Nova - стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.

Реклама:

По словам Климова, в США самый высокий показатель количества посылок на одного жителя страны - 68.

Читайте больше: Вячеслав Климов, "Новая почта": Давление на бизнес меняет форматы, но не прекращается

Напомним:

Реклама:

Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США.

Новая почта
Реклама:
Материалы по теме
Вячеслав Климов, "Новая почта": Давление на бизнес меняет форматы, но не прекращается 18 ноября 2024, 08:00
"Новая почта" вышла на рынок Нидерландов 29 октября 2024, 12:18
В "Новой почте" прогнозируют логистический коллапс из-за налогообложения международных посылок 7 октября 2024, 11:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте