"Новая почта" может заработать в США в 2025 году
Понедельник, 18 ноября 2024, 11:54 -
Компания "Новая почта" в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП.
"Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится", - отметил Климов.
Он пояснил, что цель экспансии Nova - стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.
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По словам Климова, в США самый высокий показатель количества посылок на одного жителя страны - 68.
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Напомним:
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Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США.
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