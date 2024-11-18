"Новая почта" может заработать в США в 2025 году

Компания "Новая почта" в следующем году рассчитывает выйти на рынок Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью ЭП.

"Думаю, что в следующем году в каком-то формате первый флажок появится", - отметил Климов.

Он пояснил, что цель экспансии Nova - стать заметным игроком в почтово-логистической индустрии в мире.

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По словам Климова, в США самый высокий показатель количества посылок на одного жителя страны - 68.

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Напомним:

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Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США.