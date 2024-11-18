Графики отключения света в Киеве и области могут отменить в ближайшие дни – эксперт

В Киеве и области графики отключения света могут отменить или ослабить уже во вторник или среду.

Такое мнение высказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире "Новини.Live".

Он отметил, что Киев является частью объединенной энергосистемы в которой есть небольшая нехватка электроэнергии.

"Сегодня графики отключений еще будут работать, а завтра-послезавтра, скорее всего, можно будет надеяться на полную отмену или на сокращение их до одной очереди. Скорее всего, что энергетики справятся", - рассказал он.

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В то же время эксперт сообщил, что ситуация со светом не будет зависеть от погоды.

"Она будет зависеть от скорости ремонтных работ и насколько мне известно - энергетики справятся", - добавил Рябцев.

Напомним:

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Сообщалось, что в понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.