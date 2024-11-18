В Одесскую область постепенно возвращается свет – ОГА

С семи районов Одесской области частично без электроснабжения остаются два - Подольский и Одесский.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"В Одессе постепенно восстанавливается водоснабжение. Отдельные объекты работают на генераторах, а также развернуты Пункты несокрушимости. Частично восстановлено отопление, продолжается работа по полному восстановлению теплоснабжения", - сообщил он.

Больницы и другие объекты критической инфраструктуры обеспечены электроэнергией из альтернативных и резервных источников.

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Всего в области функционируют 674 "пункта несокрушимости".

Напомним:

В результате вражеской атаки 17 ноября пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в регионе возникли перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.

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Электроснабжение в Одесской области, по обещаниям ОВА, восстановят в течение суток. А к утру 18 ноября должна была начаться подача воды и тепла.