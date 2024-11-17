Воду і опалення на Одещині обіцяють повернути до ранку

фото: Укрінформ

Електропостачання в Одеській області, за прогнозами ОВА, поновлять упродовж доби. А до ранку 18 листопада має розпочатися подача води і тепла.

Про це на брифінгу розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише "Укрінформ".

За словами Кіпера, на ранок 17 листопада без світла була половина абонентів Одещини - станом на 16:00 ця цифра зменшилася.

"Є проблемні місця, куди ще не дотягнули електроенергію. Неможливо було запустити насосні станції, не вистачало потужностей. Найбільша проблема в Одеському районі та Одесі, Подільському районі, але, я сподіваюся, проблему зі світлом вирішать частково впродовж доби.

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Стосовно води і тепла - будемо намагатися вирішити до ранку", - заявив голова ОВА.

Кіпер додав, що в Одесі 18 і 19 листопада оголошені вихідними для шкіл.

"Навчальні дні 18 та 19 листопада ми перенесемо на інші вихідні для того, щоб дати дітям вихідні, а школи використовувати, зокрема, як пункти обігріву. Батькам, які не мають можливості залишити дітей, теж нададуть вихідні", - пояснив він.

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За його словами, в Одесі наразі працюють 14 бюветів, їх роботу продовжено до 22:00. Також організовано розвіз технічної води. В місті у посиленому режимі чергують поліцейські, також вони забезпечують безпеку дорожнього руху на великих перехрестях.

Нагадаємо:

Внаслідок ворожої атаки 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура Одещини, у регіоні виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.

Унаслідок масованої атаки росіян зранку 17 листопада на Одещині загинули двоє працівників підстанції "Укренерго".