В пяти областях Украины отменили отключение света
В Закарпатской, Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях отменили графики отключения света.
Об этом говорится в сообщениях местных облэнерго.
Так, "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило, что по распоряжению "Укрэнерго", графики отключения света в Ивано-Франковской области отменены до отдельного указания.
В "Закарпатьеоблэнерго" также сообщили, что по распоряжению "Укрэнерго" 18 ноября графики почасовых отключений применять не будут.
В то же время во Львовской области отключений электроэнергии почти не было - только у одной очереди на час - с 6 до 7 утра. По графику в течение суток отключений не прогнозируется.
В 07:45 поступила команда НЭК "Укрэнерго" в "Волыньоблэнерго" на отмену отключения для всех очередей на 18 ноября.
Отключение света отменили и в Тернопольской области.
Напомним:
Сообщалось, что в понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления.