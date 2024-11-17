В Yasno объяснили, когда появятся графики отключений света на понедельник

Графики отключений света на понедельник, 18 ноября, должны появиться примерно в 20:00 воскресенья.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Киев, Днепропетровщина - НЭК Укрэнерго дал команду применить стабилизационные отключения объемом в две очереди с 6 до 22 часов. График будет именно фактических отключений по адресу", - написал Коваленко.

По его словам, готовясь к таким сценариям, операторы систем распределения (ОПР) сформировали графики фактических отключений, а компания Yasno - сервис для их отображения.

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Найти эти графики можно на сайте yasno.com.ua - график на понедельник должен появиться примерно в 20:00, уточнил гендиректор компании.

"Если "Укрэнерго" будет корректировать объемы отключений, мы также будем менять графики", - отметил он.

Справка. Компания Yasno, которая принадлежит Ринату Ахметову, продает электричество для 3,5 млн бытовых потребителей в Киеве, Днепре и Донецкой области, а также по всей Украине - бизнесу и государству.

Напомним:

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В понедельник, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут применяться меры ограничения потребления. С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно.