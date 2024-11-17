Воду и отопление в Одесской области обещают вернуть до утра

фото: укринформ

Электроснабжение в Одесской области, по прогнозам ОГА, восстановят в течение суток. А к утру 18 ноября должна начаться подача воды и тепла.

Об этом на брифинге рассказал председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет "Укринформ".

По словам Кипера, на утро 17 ноября без света была половина абонентов Одесской области - по состоянию на 16:00 эта цифра уменьшилась.

"Есть проблемные места, куда еще не дотянули электроэнергию. Невозможно было запустить насосные станции, не хватало мощностей. Самая большая проблема в Одесском районе и Одессе, Подольском районе, но, я надеюсь, проблему со светом решат частично в течение суток.

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Что касается воды и тепла - будем стараться решить до утра", - заявил глава ОГА.

Кипер добавил, что в Одессе 18 и 19 ноября объявлены выходными для школ.

"Учебные дни 18 и 19 ноября мы перенесем на другие выходные для того, чтобы дать детям выходные, а школы использовать, в частности, как пункты обогрева. Родителям, которые не имеют возможности оставить детей, тоже предоставят выходные", - пояснил он.

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По его словам, в Одессе сейчас работают 14 бюветов, их работа продлена до 22:00. Также организован развоз технической воды. В городе в усиленном режиме дежурят полицейские, также они обеспечивают безопасность дорожного движения на крупных перекрестках.

Напомним:

В результате вражеской атаки 17 ноября пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в регионе возникли перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.

В результате массированной атаки россиян утром 17 ноября в Одесской области погибли двое работников подстанции "Укрэнерго".