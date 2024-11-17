На Одещині під час російської атаки загинули двоє енергетиків – "Укренерго"
Унаслідок масованої атаки росіян зранку 17 листопада загинули двоє працівників підстанції "Укренерго".
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
За словами "Укренерго", загинули Дмитро Камінний та Максим Шаргородський.
Камінному був 41 рік, 16 з них він працював в "Укренерго". З 2012 року був диспетчером однієї з електропідстанцій, де 17 листопада загинув.
Шаргородському було 44 роки. На підстанції Укренерго він працював з 2005 року - електрослюсарем та електромонтером, а потім диспетчером. З початку повномасштабної війни до травня 2023 року він був мобілізований. Після повернення продовжив працювати електромонтером.
У Міненерго додали, що Дмитро Камінний і Максим Шаргородський працювали на одній з підстанцій "Укренерго" в Одеській області, в яку був скерований прямий ворожий удар.
Перед цим в Одеській обласній прокуратурі заявили, що через російські обстріли по енергетичній інфраструктурі в області загинули двоє співробітників енергооб’єкта - розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо:
Внаслідок ворожої атаки 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура Одещини, у регіоні виникли перебої з постачанням тепла, води та електроенергії.
Очільник ОВА згодом в ефірі телемарафону повідомив про двох загиблих.