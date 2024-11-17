Украинские АЭС из-за обстрелов РФ сократили производство, повреждены несколько подстанций – МАГАТЭ

фото: МАГАТЭ

В результате ракетной атаки утром 17 ноября были повреждены несколько подстанций, от которых зависит внешнее питание украинских АЭС. Из-за обстрелов АЭС уменьшили производство электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Утром действующие АЭС Украины уменьшили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности после широкомасштабных военных действий по всей стране, которые, по сообщениям, были направлены на энергетическую инфраструктуру, что еще больше усилило риски для ядерной и физической ядерной безопасности", - заявил Гросси.

Хотя Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС и не подверглись непосредственным прямым ударам и не остановили работу, "несколько электрических подстанций, от которых они зависят, получили дальнейшие повреждения во время ударов", подчеркнули в агентстве.

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По словам Гросси, команды МАГАТЭ посетили семь подстанций, расположенных за пределами АЭС по всей стране, в сентябре и октябре, чтобы оценить ущерб, нанесенный августовскими атаками, и определят, нужны ли дальнейшие визиты после атак 17 ноября.

"Команды МАГАТЭ, базирующиеся на АЭС, слышали действия противовоздушной обороны и искали укрытие во время сигналов воздушной тревоги. На Хмельницкой АЭС команда МАГАТЭ услышала громкий взрыв. На Ровенской АЭС две линии электропередач напряжением 330 киловольт (кВ) были недоступны", - добавил он.

"Энергетическая инфраструктура страны является чрезвычайно уязвимой, что непосредственно влияет на ядерную и физическую ядерную безопасность.

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Мы все еще оцениваем полный объем нанесенного ущерба. В это критическое время я еще раз подчеркиваю важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности во время конфликта, в частности, четвертого принципа, согласно которому все ядерные объекты должны быть обеспечены надежным электроснабжением от внешней сети", - резюмировал глава МАГАТЭ.

Напомним:

Россияне утром 17 ноября нанесли массированный ракетный удар по украинской энергетике 210 ракетами и БПЛА, из них 144 были уничтожены.

В результате атак было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанций ДТЭК.