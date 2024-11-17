Банки РФ подняли ставки по депозитам до рекорда за 15 лет - росСМИ

Средняя максимальная ставка по вкладам в десятке крупнейших розничных банков РФ в первой декаде ноября выросла на 0,74 процентного пункта до 20,91% - это максимальное значение с 2009 года.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Банки РФ повышают ставки и по кредитам (рыночная ипотека в "Сбербанке" начинается с 28%), и по вкладам.

Индекс ставок по вкладам FRG100 (средняя ставка по 400 вкладам в 80 крупнейших банках по вкладам в год на сумму от 100 000 рублей), рассчитываемый с 2017 года, также достиг рекордного уровня - 17,05% на 17 ноября.

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Высокие ставки стимулировали приток денег населения в банки. С начала года они выросли на 14,8%, или 6,7 трлн руб. до 52 трлн руб.

Прирост более чем вдвое превышает прошлогодний (3 трлн рублей, или 8%), причем в последние месяцы растут именно срочные вклады, а остатки на текущих счетах сокращаются, отмечает издание.

Пока же ЦБ РФ собирается в декабре еще больше повысить ключевую ставку - до 22% или до 23%.

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Напомним:

"Сбербанк", крупнейший ипотечный кредитор России, уже второй раз за месяц значительно повысил ставки по ипотеке - до более 28%.

Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.