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ЗАЭС снова на грани блэкаута - Минэнерго

Суббота, 16 ноября 2024, 14:53 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Из-за обстрелов врага обесточена одна из двух линий питания станции. Сейчас АЭС подключена к энергосистеме только одной линией.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

В Минэнерго также отметили, что специалисты уже работают над восстановлением линии питания АЭС.

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

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Напомним:

В МИД РФ обиделись на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси относительно войны РФ против Украины, и заявили, что специалисты агентства находятся на станции якобы только с согласия Москвы.

энергетика ЗАЭС война Россия
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