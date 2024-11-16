ЗАЭС снова на грани блэкаута - Минэнерго
Суббота, 16 ноября 2024, 14:53 -
Из-за обстрелов врага обесточена одна из двух линий питания станции. Сейчас АЭС подключена к энергосистеме только одной линией.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
В Минэнерго также отметили, что специалисты уже работают над восстановлением линии питания АЭС.
Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,13 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
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Напомним:
В МИД РФ обиделись на слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси относительно войны РФ против Украины, и заявили, что специалисты агентства находятся на станции якобы только с согласия Москвы.
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