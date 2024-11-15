Все разделы
Укр / Рус

Еврокомиссия повысила прогноз по цене газа в Европе

Пятница, 15 ноября 2024, 18:48 - Виктор Волокита

Еврокомиссия повысила ожидания по стоимости газа в Европе в этом году на 9,7%, а в 2025 году - на 14,4%. 

Об этом говорится в осеннем прогнозе Еврокомиссии, сообщает отраслевое издание enkorr. 

Так, в этом году прогнозируется стоимость газа на уровне $380 за тыс. кубометров, а в следующем - $445 за тыс. кубов. 

Весной ожидалось, что в этом году газ в Европе будет стоить 30,9 евро за мегаватт-час, а в 2025-м - 34,8 евро.

Реклама:

При этом в 2026 году прогнозируется некоторое снижение цены - до почти $390 за тыс. кубов.

Прогнозы приводятся относительно газовых фьючерсов по индексу TTF с лондонской биржи ICE.

Напомним:

Реклама:

Европейские цены на газ поднялись до самого высокого уровня за год на фоне предупреждений о возможных перебоях с поставками со стороны России.

газ цена ЕС
Реклама:
Материалы по теме
Цены на газ в Европе выросли до годового максимума из-за риска перебоя поставок с РФ 14 ноября 2024, 14:24
Австрийская компания отсудила у "Газпрома" 230 миллионов евро за срыв поставок газа 14 ноября 2024, 13:49
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6% 14 ноября 2024, 12:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте