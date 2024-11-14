Ціни на газ у Європі зросли до річного максимуму через ризик перебою поставок із РФ

Європейські ціни на газ піднялися до найвищого рівня за рік на тлі попереджень про можливі перебої з постачанням з боку Росії.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Європейський еталонний індекс Title Transfer Facility (TTF), який торгується на Intercontinental Exchange, у четвер вранці зріс більш ніж на 5%, досягнувши €46 за мегават-годину — це найвищий рівень з кінця листопада минулого року.

Це різке зростання сталося після того, як австрійська компанія OMV пізно ввечері у середу попередила про можливу "зупинку постачання газу" з Росії після того, як отримала €230 млн у результаті арбітражу з "Газпромом", постачальником газу.

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OMV заявила, що "зарахує" цю суму у рахунки за контрактом із "Газпромом", що, за її словами, може призвести до "погіршення договірних відносин".

Нагадаємо:

Арбітражний суд присудив австрійській енергетичній компанії OMV 230 млн євро компенсації збитків плюс відсотки й витрати у суперечці з російським газовим гігантом "Газпромом".

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