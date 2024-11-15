На новых аукционах по субаренде аграрных госземель цены выросли в 5 раз  

ГП "Земельный банк" 15 ноября провело 9 новых аукционов по субаренде государственных земель сельскохозяйственного назначения на Закарпатье и Житомирщине общей площадью 372,2 га.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Он отметил, что их результат - 3,1 млн грн (+ 621 тыс. грн НДС).

По итогам торгов, сумма стартовой цены - 621 тыс. гривен выросла в 5 раз.

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Всего поступило 25 предложений от аграрных предприятий и фермерских хозяйств.

Самый дорогой лот - земельный участок на Житомирщине площадью 153,6 га. Его начальная ставка - 228 тысяч гривен, повысилась в 6 раз до 1,3 млн гривен.

Коваль также добавил, что на следующей неделе состоятся 13 новых земельных аукционов.

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Напомним:

В течение первого месяца работы Земельного банка в системе Прозорро.Продажи проведено 93 аукциона по субаренде государственных сельхозземель, на которых было выставлено 4695 га.