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В Украине раскрыли масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга с привлечением дропов

Пятница, 15 ноября 2024, 17:32 - Виктор Волокита
 

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга и беттинга. 

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Согласно сообщению, организаторы схемы использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). Таким образом маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на веб-ресурсах.

Кроме этого они наладили автоматическое пополнение игровых счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту, в основном стейблкоины, такие как USD Tether.

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Во время обыска офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличные, криптовалюту, а также автомобили премиум-класса (AUDI Q8, BMW X7). 

Также БЭБ выявило отчеты о незаконной деятельности, логины и пароли к банковским аккаунтам и тому подобное. 

Напомним:

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Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачили группу лиц, которые незаконно использовали товарные знаки, принадлежащие международной компании.

БЭБ
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Экономическая правда
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