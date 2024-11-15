В Украине раскрыли масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга с привлечением дропов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в городе Киеве разоблачили масштабную схему незаконного онлайн-гемблинга и беттинга.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Согласно сообщению, организаторы схемы использовали P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). Таким образом маскировали средства, полученные через специально настроенные платежные формы на веб-ресурсах.

Кроме этого они наладили автоматическое пополнение игровых счетов. Для обхода идентификации и маскировки транзакций использовали банковские карты дропов и переводили деньги в криптовалюту, в основном стейблкоины, такие как USD Tether.

Реклама:

Во время обыска офисов в Киевской, Полтавской, Харьковской и Одесской областях детективы изъяли более 100 банковских карт, 100 мобильных телефонов с приложениями банков, наличные, криптовалюту, а также автомобили премиум-класса (AUDI Q8, BMW X7).

Также БЭБ выявило отчеты о незаконной деятельности, логины и пароли к банковским аккаунтам и тому подобное.

Напомним:

Реклама:

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с оперативниками киберполиции разоблачили группу лиц, которые незаконно использовали товарные знаки, принадлежащие международной компании.