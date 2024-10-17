БЕБ знайшло мережу з продажу підробленої техніки відомого бренду

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками кіберполіції викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки, що належать міжнародній компанії.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що громадяни України завозили копії гаджетів із Китаю.

Підробки рекламували та продавали на вебсайтах, Instagram-сторінці та telegram-каналах. Покупцям пропонували широкий асортимент техніки: зарядні пристрої, навушники, смартгодинники тощо. Брендовану продукцію надсилали поштою по всій території України.

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Детективи БЕБ спільно зі співробітниками Департаменту Кіберполіції та Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ провели обшуки в Житомирській та Хмельницькій областях.

В результаті правоохоронці вилучили понад 4 тис. одиниць контрафактної/фальсифікованої продукції.

Своєю чергою спеціалісти компанії-правовласниці дослідили зразки контрафактних товарів та встановили, що вони мають низьку якість, а маркування та пакування не відповідають стандартам якості. Крім того, продукція виготовлена та брендована без дозволу правовласника торгової марки. Таким чином компанія зазнала матеріальної шкоди в розмірі орієнтовно 25 млн грн.

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Нагадаємо:

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність нелегального цеху з виробництва рідин для електронних сигарет.